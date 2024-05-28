منتدى القاهرة للتغير المناخي يناقش مشروعات التحول الاقتصادي الأخضر المستدام

ناقش منتدى القاهرة للتغير المناخي سبل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال مشروعات وتكنولوجيات صديقة للبيئة، وذلك في دورته الـ92 التي انطلقت تحت عنوان «نحو مستقبل أخضر.. تسهيل التحول الاقتصادي».

تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة

جاء ذلك خلال فعالية منتدى القاهرة للتغيرات المناخية بمقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، إذ ركزت الفعالية على أهمية الاقتصاد الأخضر كنموذج تنموي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، كما ناقش الخبراء المشاركون مجالات التحول الأخضر في الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم، واستراتيجيات عملية لتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر في مصر لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وعرض شريف الديواني خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر أمثلة على مشروعات مستدامة تهتم بها الدولة المصرية وتتبناها لنشر ثقافة التحول الأخضر ودمجه في مختلف المجالات.

مشروعات خضراء مستدامة

واستعرض خبير التنمية المستدامة أبرز تلك المشروعات الخضراء ومنها: مشروع إعادة تدوير البلاستيك والذي يهدف إلى إصدار 35 ألف شهادة كربون في السوق الطوعي لشهادات الكربون في مصر، ومشروع إعادة تدوير قش الأرز وقصب السكر: والذي يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية واستخدام القش كوقود بديل وتقليل نسبة المخلفات، وكذلك مشروع إعادة تدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل «RDF» والسماد العضوي، ومشروع حماية المانجروف مشروع للحفاظ على المحميات الطبيعية لعشب المانجروف، مع إصدار شهادات كربون بقيمة مليار جنيه مصري.

وأكّد «الديواني» وجود اهتمام دولي كبير بتمويل المشروعات الخضراء في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان نجاح التحول نحو اقتصاد أخضر.