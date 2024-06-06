«مصر للطيران» تسير 27 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى السعودية غدا

أعلنت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، تسيير 27 رحلة جوية غدا إلى المملكة العربية السعودية، بواقع 15 رحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار جدة، و10 رحلات جوية من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة، ورحلة جوية من مطار القاهرة إلى الطائف، ورحلة من مطار كوناكري في غينيا إلى مطار المدينة المنورة.

حجاج السياحة والتضامن الاجتماعي والقرعة

وأضافت الشركة، في بيان صحفي، أنّ الـ27 رحلة جوية لنقل الحجاج ستكون مخصصة لحجاج بعثة وزارة الداخلية والتضامن والسياحة والآثار، وقرعة الجيزة وتضامن الإسكندرية والجيزة والقليوبية والشرقية والبحيرة وبني سويف وأسيوط والترانزيت وحجاج غينيا وحج الأفراد.

19 رحلة جوية لنقل الحجاج اليوم

وأشارت مصر للطيران إلى أنّ الشركة تُسيّر اليوم 19 رحلة جوية لنقل حجاج قرعة الجيزة والقليوبية وتضامن الفيوم وكفر الشيخ والترانزيت وحجاج غينيا وحج أفراد وأجانب وبعثة وزارتي الداخلية والكهرباء.