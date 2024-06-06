الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين في تفجير نفق برفح الفلسطينية

كشفت الفصائل الفلسطينية صباح اليوم الخميس عن قتلها 5 جنود إسرائيليين غربي مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، بحسب خبر عاجل نقله «تليفزيون فلسطين».

تفاصيل العملية

وبينت الفصائل في بيان لها أن العملية تمت فجر الخميس عقب تفجير فتحة نفق مفخخة في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود، والقضاء عليها بالقرب من تل زعرب غربي مدينة رفح الفلسطينية.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 230 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.