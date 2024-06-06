كاتبة صحفية: 14 مستشفى متبقة للعمل في قطاع غزة حتى الآن

قالت عبير العدوي، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون الدولية، إنّ عدد المستشفيات التي تعمل في قطاع غزة حتى الآن هي 14 مستشفى فقط، وذلك نتيجة العدوان الإسرائيلي وعدم قدرة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأونروا على تأمين المستشفيات والمدنيين.

الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة في حي النصيرات انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الأخبار» المُذاع على قناة «dmc» من تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أنّ الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة في حي النصيرات بقطاع غزة الذي تم اليوم، وخلّف 45 شهيدًا، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أعلن وصول 104 شهداء و380 مصابًا إلى المستشفى جراء عمليات القصف الإسرائيلي على مدار يوم واحد.

الكارثة في قطاع غزة ورفح الفلسطينية تخطت الحدود المنطقية

وأشارت إلى أن الكارثة التي تحدث في قطاع غزة ورفح الفلسطينية تخطت الحدود المنطقية، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي في شمال غزة ورفح يسير إلى أن كأن الاحتلال يبحث عن مساحات جديدة لاستهداف المدنيين النازحين، ولا يعبأ بالنداءات الدولية والمناشدات الأممية لوقف الإبادة الجماعية.