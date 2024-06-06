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«القاهرة الإخبارية»: البيت الأبيض يطالب حماس بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كتب:

نرمين عفيفي
02:31 م | الخميس 06 يونيو 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ البيت الأبيض أصدر بيانا مشتركا من قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا ودول أخرى بشأن غزة، طالب حماس بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

وتابع البيت الأبيض أنّ البيان المشترك يدعو قادة إسرائيل وحماس إلى تقديم تنازلات نهائية لإبرام الصفقة التي طرحها بايدن في 31 مايو المنصرم.

 

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بقلم نرمين عفيفي