«القاهرة الإخبارية»: 90% من أطفال غزة يعانون فقرا غذائيا حادا (فيديو)

«أطفال غزة يحتاجون إلى الدعم المنقذ للحياة» تصريح جديد منسوب إلى منظمة يونيسف يعكس ما يعانيه أطفال قطاع غزة من أهوال من جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، وفق تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية بعنوان «يحتاجون إلى الدعم المنقذ للحياة.. 90% من أطفال غزة يعانون من الفقر الغذائي الحاد».

كل 10 أطفال يعانون فقرًا غذائيًا حادًا

وأكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أنَّ 90% من أطفال غزة يفتقرون إلى الغذاء اللازم للنمو السليم وأن 9 من كل 10 أطفال يعانون فقرًا غذائيًا حادًا ويتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة.

وتابعت أنَّ الحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المكلوم ومحاولة تل أبيب للتهرب من مسؤوليتها كقوة احتلال أديا إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي، ما ينذر بعواقب بعواقب كارثية ليس على الأطفال فقط وإنما على أسرهم أيضًا.

وفاة أكثر من 30 طفلًا بسبب سوء التغذية والجفاف

ويتزامن إنذار «يونيسيف» مع إعلان الإدارة الصحية في غزة وفاة أكثر من 30 طفلا بسبب سوء التغذية والجفاف مع التحذير من أن أكثر من 3500 طفل معرضون لخطر الموت في القطاع بسبب سياسات التجويع التي ينتهجها جيش الاحتلال ونقص الغذاء والأدوية.