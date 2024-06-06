رابط نتائج الصف العاشر في الكويت 2024.. اعرف تفاصيل التسجيل

كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن اقتراب ظهور نتائج الصف العاشر في الكويت 2024 ، بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في 27 مايو 2024، وبدأت الإدارة في دولة الكويت بمجلس التعاون الخليجي في عملية تصحيح ومراجعة الأوراق قبل رفعها وتأكيدها رسمياً من قبل وزارة التربية.

تفاصيل الدخول لمعرفة نتائج الصف العاشر في الكويت 2024

ويمكن الأفراد الراغبين في معرفة نتائج الصف العاشر في الكويت 2024 الدخول إلى موقع وزارة التربية الكويتية، وبعدها يختار نتائج الطلاب ثم تحدد المرحلة التعليمية والعام الدراسي، ثم يدخل معلومات الطالبة أو الطالب مثل الاسم أو الرقم المدني أو الرقم التسلسلي، وبعدها الضغط على زر استعلام عن النتيجة.

طريقة أخرى للإطلاع على نتائج الصف العاشر في الكويت 2024

ومن أجل معرفة نتائج الصف العاشر في الكويت 2024 فإن الشخص عليه الاطلاع على النتائج عبر اتباع الخطوات التالي، ومنها استخدام تطبيق «سهل» على الهاتف ثم تسجيل الدخول إلى التطبيق والسماح له بالحصول على الأذونات اللازمة، وبعدها ينشأ الشخص حسابا جديدا ثم ينتقل إلى الشاشة الرئيسية واختر خيار «نتائج الامتحانات» وبعدها يدخل رقم الطالب المدني، وأخيرا النقر على زر إظهار النتائج.

درجات نتائج الصف العاشر في الكويت 2024

ويمكنك معرفة تفاصيل نتائج الصف العاشر في الكويت 2024 بحسب توزيع الدرجات لتكون كالتالي:

اللغة العربية: 60 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الرياضيات: 80 درجة.

المعلوماتية: 20 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

التربية الإسلامية: 40 درجة.

القرآن الكريم: 20 درجة.

الدراسات الإجتماعية: 40 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

علم الأحياء: 40 درجة.

التربية البدنية: 20 درجة