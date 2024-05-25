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مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مستشفى الكويت بغزة

كتب:

منتصر سليمان
07:29 ص | السبت 25 مايو 2024
قطاع غزة - صورة أرشيفية

قطاع غزة - صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجلا، يفيد أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مستشفى الكويت بغزة.

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