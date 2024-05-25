مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مستشفى الكويت بغزة كتب: منتصر سليمان 07:29 ص | السبت 25 مايو 2024 قطاع غزة - صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجلا، يفيد أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مستشفى الكويت بغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يقصف المخيمات في وسط غزة إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف مناطق في شمال قطاع غزة 4 شهداء في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة «الخارجية الأمريكية» تؤكد أهمية زيادة مستويات المساعدات الإنسانية في غزة إعلام فلسطيني: قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة غزة قطاع غزة فلسطين اخبار فلسطين بقلم منتصر سليمان