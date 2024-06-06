مصدر رفيع المستوى: حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام المقبلة

قال مصدر رفيع المستوى إنّ هناك لقاءات واتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأضاف المصدر أنّ مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار، موضحا «قيادات حماس أبلغتنا بأنّها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة».

وشدد المصدر على تحركات مصرية مكثفة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، وزيارات وفود حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأتي في إطار التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة.

ولفت المصدر إلى أنّ مصر دعت قيادات حماس لزيارة القاهرة ومناقشة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية، مؤكدا أنّ حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام المقبلة.