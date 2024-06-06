وزير التجارة يبحث توطين الصناعات المشتركة مع الاتحاد الأوراسي

اتفق المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الأوراسي، على استكمال المفاوضات بخصوص الموضوعات التي لم يتمّ الانتهاء منها افتراضيًا خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التوافق النهائي على اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.

تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوراسي

ويُتوقع أن يُسهم هذا الاتفاق في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات المشتركة بالاستفادة من الخبرات الصناعية بالدول الأعضاء.

وأكّد وزير التجارة أهمية التفاوض بشكل متوازي على حل جميع الجوانب لتسهيل التجارة من خلال المفاوضات الجارية في إطار مشروع هذا الاتفاق.

ومن جانبه، أكّد أندريه سليبنيف أهمية تفعيل الجهود المشتركة للانتهاء من كافة المفاوضات الخاصة بالاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق سيتيح فرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسي خاصة السلع الاستهلاكية والغذائية.

بحث مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية

وتناولت فعاليات اللقاء بحث مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب.

وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة الشراكة الصناعية التكاملية من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها سلطنة عمان في تعزيز مخرجات الشراكة والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالدول الأعضاء والخروج بمشروعات تكاملية حقيقية تصب في صالح اقتصادات الدول الأعضاء.