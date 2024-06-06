آخر تطورات الحرب على غزة.. زيارة مسؤول مهم لمعبر رفح ومعاناة من مقدمات المجاعة

كشف محمد المهدي مراسل قناة «إكسترا نيوز»، تطورات الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح البري، مشيرا إلى أنّ إسرائيل منعت أمس عدد هائل من سيارات المواد الغذائية والطبية من دخولها إلى غزة، ما يؤكد إمعانها في عملية التجويع التي تمارسها منذ فترة طويلة تجاه النساء والأطفال داخل القطاع.

معاناة أطفال غزة من مقدمات المجاعة

وأضاف المهدي، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ منظمة اليونيسيف، أصدرت اليوم، بيانًا، يؤكد أن هناك 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من مقدمات المجاعة.

وفيما يتعلق بالأوضاع العسكرية داخل القطاع، أفاد المراسل بأنّه هناك عملية تبادل إطلاق نار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أن إحدى الطائرات الإسرائيلية، كانت قريبة من قطاع غزة، حتى قابلتها عدة صواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية باتجاه هذه الطائرة، قبل أن تعاود مرة آخرى إلى قواعدها.

مسؤول مهم يزور معبر رفح

وتابع المهدي: «أهم شخصية وصلت اليوم إلى معبر رفح بعد فترة انقطاع طويلة، هو مسؤول الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي، ليتفقد ما الذي يجري في محيط هذا المعبر، خاصة مع تداول أخبار عن قرب عودة اتفاقية المعابر مرة أخرى التي أنشئت عام 2005، وكان أحد طرفيها الأساسيين الاتحاد الأوروبي».