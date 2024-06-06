وزير الداخلية يستقبل وفدا أمنيا من الصين لبحث تعزيز التعاون

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وفداً أمنياً من وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية برئاسة سون ماولي نائب وزير الأمن العام الصيني خلال زيارتهم لمصر.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب رئيس الوفد عن عمق العلاقات والروابط الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مُشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، والتي كان لها بالغ الأثر في تدعيم الاستقرار في مصر ومُحيطها الإقليمي، مُعرباً عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية بين الجانبين في مُختلف مجالات العمل الأمني.

وأعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وفد وزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، في ضوء العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسؤولي البلدين.

وأشار إلى حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصديقة وترحيبه بتعزيز آليات التنسيق الأمني الثنائي وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني، انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض جميع الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والإلكترونية بكل أشكالها، بما يُدعم رسالة الأمن والاستقرار.