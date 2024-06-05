وزير الداخلية يستقبل نظيره البريطاني لتعزيز التعاون بين البلدين

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، جيمس كليفرلي وزير الداخلية بالمملكة المُتحدة، والوفد المُرافق له خلال زيارته لمصر.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها، إضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

«كليفرلي»: مصر تلعب دورا محوريا في أفريقيا والشرق الأوسط

وأكد «كليفرلي» أهمية مصر ودورها المحورى بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مُشيداً بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، خاصةً مكافحة الهجرة غير الشرعية، وانعكاسها الإيجابي على الاستقرار في مصر و مُحيطها الإقليمي، مُشيرا إلى اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين فى مُختلف مجالات العمل الأمني.

«توفيق»: نحرص على تبادل الخبرات في المجالات الأمنية والتدريبية

ومن جانبه، أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية بالمملكة المُتحدة للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات فى مُختلف المجالات الأمنية والتدريبية محل الإهتمام المُشترك مع أجهزة الأمن بالمملكة المُتحدة فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كل الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والإلكترونية بشتى أشكالها، في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.