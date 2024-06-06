مقترح برلماني بتسهيل دخول المصريين بالخارج للجامعات الداخلية مقابل وديعة دولارية

طالبت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، وزارتي الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتعليم العالي والبحث العلمي، بإطلاق مبادرة لزيادة نسب قبول الطلاب المصريين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج في الجامعات المصرية، مقابل دفع وديعة دولارية يتم استردادها عقب انتهاء الدراسة نهائيا دون فوائد.

مقترح بشأن التحاق المصريين بالخارج بالجامعات الداخلية

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي، في الاقتراح برغبة الذي تقدمت به صباح اليوم، إن الهدف من هذه المبادرة، تيسير إجراءات التحاق أبنائنا المصريين المقيميين في الخارج بالجامعات المصرية، والتي تتمتع بسمعة طيبة بين الجامعات العالمية، من خلال زيادة نسبة القبول في الجامعات المصرية عن النسبة المحددة سلفا وهي 5%، ومعادلة الشهادة على الكود المصري مع عمل وديعة دولارية بقيمة تحددها الدولة، بدون فوائد تصرف في آخر مدة الدراسة بالعملة المصرية، أسوة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، التي لاقت نجاحا كبيرا.

دمج تنسيق طلاب الثانوية العامة بالداخل والخارج

وتساءلت عضو مجلس الشيوخ، في الاقتراح برغبة الذي تقدمت به، عن إمكانية دمج تنسيق طلاب الثانوية العامة بالداخل والخارج في تنسيق واحد سواء داخل الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين، لا سيما أن هناك أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية تعمل بالخليج.

وشددت النائبة ريهام عفيفي، على ضرورة مراجعة شروط المعادلة على الثانوية العامة المصرية، لمن درس المقررات المؤهلة للمسارات العلمية واعتمادها، كطلاب الثانوية الإماراتية والقطرية.