بعد تسجيل أول وفاة بمتحور إنفلونزا الطيور.. إجراءات مهمة لحماية نفسك وأسرتك

دقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر خلال الساعات القليلة الماضية، بإعلانها وفاة أول حالة من المتحور الجديد لإنفلونزا الطيور في المكسيك، ما أثار حالة من القلق وسط كثيرين، خوفًا من تفشي جائحة جديدة تشبه فيروس كورونا؛ لذا ومع حالة الخوف هذه يمكن الإشارة إلى أهم الإجراءات الاحترازية التي يمكن من خلالها الوقاية من إنفلونزا الطيور.

الوقاية من إنفلونزا الطيور

وأشارت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي، إلى أن الوقاية من العدوى تتمثل في تجنُّب مصادر التعرُّض للطيور المصابة كلما أمكن ذلك، لافتة إلى بعض الإجراءات الاحترازية التي يجب الانتباه لها؛ لتجنب العدوى، وهي:

تجنُّب زيارة مزارع الدواجن أو أسواقها حيث تُباع الطيور أو يتم عرضها.

عدم لمس أو ذبح الطيور المريضة أو النافقة.

تجنًّب ملامسة الأسطح التي وقع عليها روث الطيور أو سوائلها.

المواظبة على غسل اليدين بطريقة آمنة، لا سيما قبل تداول الدواجن النيئة والبيض النيئ وبعده؟

غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لثلاثين ثانية على الأقل.

إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم سائل كحولي لتعقيم اليد لا يحتوي على الماء (به 60% على الأقل من الكحول).

تأكد من طهي الدواجن جيدًا.

تناول البيض المسلوق والدواجن المطهوة جيدًا (عند درجة حرارة تصل إلى 70 مئوية في جميع الأجزاء).

نصائح لمن يعمل في تربية الدواجن

وإذا كنت تعمل في تربية الدواجن أو التجارة بها أو نقلها، فيمكنك الانتباه للنصائح التالية لتجنب العدوى بـ إنفلونزا الطيور: