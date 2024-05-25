استشاري حساسية يحذر: الربيع موسم لانتشار عدوى الفيروسات التنفسية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنه على المستوى العالمي هناك تحور جديد لكورونا منتشر في أوروبا وأمريكا، وكل التحورات تجعل للفيروس القدرة الشديدة على الانتشار السريع، لافتا إلى أن المتحورات هي صفة معروفة للفيروسات التنفسية.

كورونا أعراضه تتشابه مع دور البرد العادي

وأوضح «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر قناة «dmc»، أن فيروس كورونا سيظل موجودا ولكن أقل حدة عن ما شهدناه في السنوات الماضية، وأعراضه أصبحت نفس دور البرد العادي وتتشابه معه بشكل كبير.

ونوه بأن الربيع يشهد موجات من التقلبات وبه انتشار للعدوى التنفسية، مؤكدًا أن الخريف والربيع موسم انتشار للعدوى التنفسية والفيروسات بسبب التقلبات الجوية المختلفة والتباين الكبير في درجات الحرارة، موضحًا أن التقلبات الجوية تساعد على انتشار الفيروس والإصابات بالعدوى التنفسية.

لقاحات فيروس كورونا

وقال استشاري الحساسية والمناعة، إن منظمة الصحة العالمية تراقب اللقاحات مع الشركات وتنظر في المتحورات الجديدة لإنتاج لقاح بدون أي أثار جانبية، مؤكدًا أنه في فترة الجائحة كنا في درجة وبائية نحتاج لمصل لتقليل فرص انتشار الفيروس، مؤكدًا أنه كان يجب أن يتم الإعداد للقاح سريع، والشركات تعد للوقوف على السلالات الجديدة لإنتاج لقاحات جديدة بدون وجود آثار جانبية، موضحًا أن اللقاحات هي التي قضت على الأوبئة خلال الفترة الماضية.