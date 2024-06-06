ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»

ساعات قليلة تفصلنا عن تحديد دار الإفتاء موعد بداية العشر من ذي الحجة واستطلاع غرة هلال هذا الشهر المبارك، ومن المعلوم أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أيام مباركات، يستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة على مختلف أشكالها سواء بالصيام أوالذكر أوالدعاء والابتهال، وترصد «الوطن» في السطور التالية ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟

العشر من ذي الحجة

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه عن العشر من ذي الحجة في فيديو سابق له، إنها أيام اكتمل فيها الإسلام، وذلك لأن عشر من ذي الحجة هي الليلة التي يكمل الله عز وجل فيها تكليف ربه، واستيفاء أركان الإسلام الخمسة «وهي شهادة أن لا إله إلا الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا».

وتابع الشعراوي، خلال حديثه عن العشر من ذي الحجة، أن هذه الأيام هي أيام يكمل فيها المسلم دينه، إذ يحتشد فيها المسلمون على جبل عرفات لإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، وبالتالي يتم تكليف ربه عليه، كأن الإسلام في هذه الليالي أو بالاحتشاد فيها قد استوفى كل أركانه.

فضل العشر من ذي الحجة

وفي سياق متصل، حول العشر من ذي الحجة وفضلها، قالت دار الإفتاء إن الرسول صلى الله عليه وسلم- أوصى باستغلال هذه الأيام المباركة في الحديث الشريف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»، مضيفة أنها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.