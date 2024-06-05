«الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة (فيديو)

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى استقبال شهر ذي الحجة، حيث من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال الشهر المبارك غدًا لتحديد أول أيامه، التي يحرص فيها المسلمون على الإكثار من العبادات والطاعات، إلا أن البعض قد لا يعلم الأعمال المستحبة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

الأعمال المستحبة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن الأعمال المستحبة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، إن كل العبادات مُستحبة في هذه الأيام، وما يتيسر منها، من صوم وصلاة وقيام ليل، وصدقة وذكر وتهليل وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسعة على الأهل، كل هذه من الأعمال المستحبة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

العشر الأوائل من ذي الحجة

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن الأعمال المستحبة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، على قناتها على يوتيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».

أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة

وتابع، في حديثه عن الأعمال المستحبة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أن كل الأعمال الصالحة المتيسرة ويجد المسلم قلبه فيها عليه بفعلها في هذه الأيام، والله يتقبله منه.