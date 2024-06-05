هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة متقطع؟ أمين الفتوى يُجيب

يحرص العديد من المسلمين على صيام عشر من ذي الحجة، والقيام بأعمال الخير والبر، والصيام في هذه الأيام ليس واجبًا، لكنه من السنن المُؤكدة التي يُثاب عليها المسلم وينال بها الأجر العظيم، وردت دار الإفتاء على عدة مسائل فقهية، منها هل يجوز صيام عشر ذي الحجة متقطع؟

هل يجوز صيام عشر ذي الحجة متقطع؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجوز صيام عشر ذي الحجة مُتقطع، بانه يجوز الصيام من اليوم الثالث، أو حتى صيام هذا اليوم فقط، وللمسلم الصيام على قدر الاستطاعة طالما ليست فرضا، فالصيام في هذه الأيام المباركات سنُة فعلى من استطاع الصيام فبها ونعمة، ومن لم يستطع فيمكن أن يتقرب إلى الله بعبادات أخرى غير الصيام، مثل قراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقات.

أيام العمل الصالح

ويُستدل على فضل صيام هذه الأيام بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». (رواه البخاري).

ويؤكد الحديث أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام، بما فيها الصيام، لها مكانة خاصة عند الله، والصيام في هذه الأيام يضاعف الأجر ويقرب المسلم من الله يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، له فضل خاص حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، (رواه مسلم)، وصيام هذه الأيام وسيلة لتعزيز الروحانية وزيادة الحسنات، مما يجعلها فرصة ثمينة للمسلمين لتحسين علاقتهم بالله وتحقيق التقوى.