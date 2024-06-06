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خالد الجندي: إطعام الجائع أعظم الشعائر على الإطلاق

كتب:

منى صلاح
06:23 م | الخميس 06 يونيو 2024
الشيخ خالد الجندي- عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الشيخ خالد الجندي- عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنَّ إطعام الجائع أعظم الشعائر على الإطلاق، مضيفا: «إذا وجدنا شخصا جائعا فإن إطعامه في هذا التوقيت أفضل من الأضحية».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، اليوم الخميس، أنَّ صكوك الأضحية عبارة عن إيصال تمنحه المؤسسات المعنية لتوزع الأضحية على المحتاجين داخل وخارج البلاد.

وأشار إلى أن صكوك الأضحية في هذا العصر مهمة للغاية، حيث يتم الحفاظ على البيئة، من خلال الذبح المؤسسي المنظم، كما تصل اللحوم إلى مستحقيها بالفعل.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «يمكن شراء صك الأضحية في أي وقت، ونسك الأضحية تتحقق بالذبح وليس بوقت توزيع اللحوم على المواطنين الذين هم بحاجة إلى ذلك».

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بقلم منى صلاح