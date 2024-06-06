التحالف الوطني ينهي استعداداته لتنفيذ «صك الأضحية» للمستحقين

أكدت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استعداداها لتنفيد مبادرة «صك الأضحية» التي تستهدف الإنابة عن المضحين في ذبح أضاحيهم بحسب الشروط الشرعية التي أقرتها دار الإفتاء في هذا الشأن، وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها في قرى مصر الأشد احتياجا خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

صك الأضحية

وأوضحت صناع الخير أنّها خصصت صك الأضحية لهذا العام في اللحوم البلدية البقرى بمبلغ 10 الاف جنيه وفى اللحوم البلدية الجاموسى بمبلغ 9 آلاف جنيه، وأن صك الأضحية للخروف الواحد بقيمة 12 آلاف جنيه، فضلاً عن توافر سهم لحوم بلدية بقيمة 480 جنيه وإتاحة إمكانية تقسيط قيمة الصك للمضحين.

من جانبه، أوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ المؤسسة بدأت للعام الثالث على التوالي إطلاق مبادرة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين في مصر، تنفيدا لأهداف التحالف في تقديم المساعدات الموسمية للمستهدفين وكون لحوم الأضاحي احتياجا ضروريا للأسر الأكثر احتياجا في القرى المستهدفة.

ولفت إلى أنّ صناع الخير تخطط هذا العام لمضاعفة الخير الواصل للأسر المستحقة، بتوزيع كرتونة مواد غذائية إضافة إلى لحوم الأضاحي، كي تؤمن كل أسرة مستحقة جميع احتياجاتها الغذائية طوال أيام عيد الأضحى وليس فقط تأمين احتياجاتها من لحوم الأضاحي.

اخيتار عجول الأضاحي

وأكد عبدالفتاح أنّ صناع الخير انتهت من معاينة واختيار عجول الأضاحي البقري والجاموسي لهذا العام من خلال لجان متخصصة، وسيتم ذبح الأضاحي بحسب التوقيتات الشرعية لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى حتى عصر آخر أيام التشريق، وسيتم التنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية ليكون توزيع اللحوم وكرتونة المواد الغذاية بعد الذبح مباشرة، كي تستفيد الأسر من اللحوم مباشرة، على أن يتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع مديريات التضامن في المحافظات المستهدفة بالقرى الأشد احتياجا خاصة المناطق الحدودية والنائية.