 سعر صك الأضحية 2024 في الجمعيات الخيرية.. قسط على 12 شهرا

صك الأضحية من الجمعيات الخيرية يُعد وسيلة مبتكرة ومُيسرة لتمكين المسلمين من أداء شعيرة الأضحية بكل يسر وسهولة، خاصة لمن يجدون صعوبة في القيام بها بأنفسهم بسبب ظروفهم الشخصية أو مكان إقامتهم، ونستعرض سعر صك الأضحية 2024 في الجمعيات الخيرية، خاصة وأن صك الأضحية يعد فُرصة للمُشاركة في هذه الشعيرة من خلال توكيل الجمعيات الخيرية بشراء وذبح وتوزيع الأضاحي على المٌستحقين، سواء في الداخل أو الخارج.

سعر صك الأضحية 2024

تتميز فكرة صك الأضحية الخدمة بعدة مزايا؛ منها ضمان تنفيذ الأضحية وفقًا للأحكام الشرعية وبأفضل المعايير الصحية، مما يضمن وصول اللحوم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الفقراء والمحتاجين والأيتام، خاصة وأن سعر صك الأضحية 2024 في الجمعيات الخيرية ليس مُبالغا فيه، وتُسهم الفكرة في تخفيف العبء عن الأفراد وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع.

صك الأضحية في الجمعيات الخيرية

ومن خلال صك الأضحية، تتحقق الفائدة الكبرى في توسيع نطاق توزيع اللحوم ليشمل مناطق واسعة، خصوصًا تلك التي تُعاني من نقص الغذاء، وبذلك تُسهم الجمعيات الخيرية في نشر الفرحة والبهجة بين المُسلمين في أيام عيد الأضحى المبارك، وتُعزز من روح الألفة والمحبة بين الناس.

سعر صك الأضحية 2024 في الأورمان

وبشأن سعر صك الأضحية 2024 في الجمعيات الخيرية، أوضحت جمعية الأورمان، أن لديها 3 أنواع من الصكوك، وهي صك مستورد صغير بقيمة 6700 جنيه، يمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765 جنيها في أول مرة ثم يدفع 540 جنيها شهريا لمدة 12 شهرا، وصك مستورد كبير بقيمة 7900 جنيه ويدفع المتبرع 975 جنيها في أول مرة، ثم يدفع 630 جنيها لمدة 12 شهرا، و«صك بلدي»، بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465 جنيها في أول مرة، ثم يدفع كل شهر 840 جنيها لمدة 12 شهرا.

سعر صك الأضحية 2024 في بيت الزكاة

وأوضح بيت الزكاة والصدقات، أن قيمة صك اللحوم البلدية من الأبقار والجاموس 11.000 جنيه أو 235 دولارا أو 220 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، إذ يصل متوسط وزن الأبقار والجاموس 450 كيلوجراما، وقيمة صك الأغنام «خروف برقي» 12.500 جنيه أو 265 دولارا أو 245 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، إذ يصل متوسط وزن الخروف إلى 65 كيلو جرام.