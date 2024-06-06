«أكسيوس»: إدارة بايدن تحذر إسرائيل من حرب محدودة النطاق بلبنان

ذكر موقع «أكسيوس»، نقلا لتصريحات مسؤولين أمريكيين، أنَّ إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن حربا محدودة في لبنان خيار واقعي، لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

استعادة الهدوء على حدود لبنان مع إسرائيل

وتابع «أكسيوس» نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أنَّ إدارة «بايدن» ترى أنه من المستحيل استعادة الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، دون وقف إطلاق النار في غزة.

بايدن يستهدف منع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله

وأفاد بأنَّ منع نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، هدف رئيسي لإدارة بايدن، من أجل وقف الحرب في غزة، وأنَّ هناك قلق متزايد في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، من أن الوضع في لبنان يصل إلى نقطة تحول.

وأوضح «أكسيوس»، أنَّ إدارة «بايدن» حذرت إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، من فكرة حرب محدودة بلبنان.