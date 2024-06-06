خبير: مهام متعددة تنتظر الحكومة الجديدة.. أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية

ناقش الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، مسار الإصلاح الاقتصادي المتوقع لأداء الحكومة الجديدة.

تحديات داخلية وظروف عالمية صعبة

وأكد «السيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنّ توقيت تولي الحكومة الجديدة يتزامن مع تحديات داخلية وظروف عالمية صعبة، والعديد من الملفات التي لابد من طرحها على طاولة مجلس الوزراء الجديد، أبرزها معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، والذي يحتاج للتنسيق بين العديد من الوزارات.

ضع حد سقف للدين

وأشار إلى أهمية وضع حد سقف للدين، بحيث لا تستطيع أي جهة أو هيئة اقتصادية الاستدانة إلا بعد موافقة مجلس النواب أو رئيس البلاد، وبالتالي لابد من معالجة هذا الملف الشائك، كما أن الحكومة الجديدة يتزامن قدومها مع تطبيق موازنة جديدة ترتكز على زيادة الاستثمارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة، في حدود 20 لـ 25 مليار دولار، وهو رقم كبير خلال العام المالي 2024، ونحتاج لوزارة خاصة بالاقتصاد والاستثمار في مصر.