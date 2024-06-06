محافظ المنيا يتفقد استعدادات دير جبل الطير ويهنئ الأقباط بمولد السيدة العذراء

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، دير جبل الطير بمركز سمالوط اليوم الخميس، للوقوف على الإجراءات الأمنية وتقديم الدعم اللوجيستي لموسم مولد السيدة العذراء، مهنئاً الإخوة الأقباط بهذه المناسبة.

وأكد تضافر نسيج الأمة المصرية في مختلف المناسبات حيث تجمعنا الأعياد والأفراح بتزامن مولد السيدة العذراء هذا العام مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء صلاح الدياسطي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا واللواء حسن مهران مفتش أمن المنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط وعدداً من القيادات الأمنية.

توفير خطوط مواصلات لنقل الزوار إلى الدير

وأكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، أن روح الوحدة الوطنية والمحبة والإخاء التي تسري في جسد الوطن، ستظل دائماً مصدر قوة وتماسك لمصر في مواجهة التحديات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير المشروعات القومية، ومنها مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة، بما يعزز من مكانة مصر السياحية ويجذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم.

ووجّه المحافظ باستمرار تأمين الزوار وتوفير الحماية المدنية لضمان سلامتهم، مشدداً على مراقبة جودة وصلاحية السلع المعروضة وتوفير منتجات آمنة وصحية للزوار وتكثيف الحملات المرورية لضبط حركة المرور وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار إلى الدير.

إبراز عمق الترابط بين مواطني المنيا

وأعرب الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط عن ترحيبه بزيارة محافظ المنيا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق الترابط والانتماء لوطننا العزيز مصر، متمنياً له دوام التوفيق والسداد، ومزيداً من الجهد والعطاء.