محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز سمالوط

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، بضرورة سرعة إنهاء أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمركز.

وأكد محافظ المنيا، في بيان، أن المحافظة تسير قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في شتي القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين ، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة.

وأشار إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ، وفقاً للجداول الزمنية خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والمياه والرصف ومشروعات البنية الأساسية.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية والتنسيق المستمر مع تذليل كافة المعوقات لاستكمال أعمال الخطة بالمواصفات والجودة المطلوبة للتيسير على المواطنين من أبناء المحافظة.

انتهاء أعمال تركيب خط طرد الصرف الصحي

من جانبه، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة السلخانة والموقف التنفيذي للانتهاء من أعمال تركيب خط طرد الصرف الصحي بشارع الصفصافة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا .

توعية المواطنين للحفاظ علي تلك الاستشمارات

ووفق بيان صادر عن المحافظة، أشار رئيس مركز سمالوط إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لاستكمال كافة المشروعات القائمة وتوعية المواطنين بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوى وصولاً لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.