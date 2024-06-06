توقيع الكشف الطبي على 889 مريضا خلال قافلة طبية بمركز بني مزار في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 889 حالة مرضية خلال قافلة طبية مجانية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار على مدار يومي 3 و4 يونيو الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف الطبي على 889 حالة

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 158 جراحة، و321 أطفال، و178 باطنة، و45 نساء، و43 أسنان، و99 جلدية، 45 تنظيم أسرة.

عقد ندوات تثقيف صحي

و أشار حسنين إلى أنه تم إجراء 155 تحليلاً متنوعاً، و3 حالات أشعة عادية، 85 كشفا مبكرا للضغط والسكر، وتحويل للمستشفى 13 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 75 متردداً.