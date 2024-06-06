عاجل.. سر وجود نجله أثناء تنفيذ الجرائم.. مفاجأة جديدة في واقعة سفاح التجمع

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية عن تفاصيل جديدة في واقعة سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات، بطريقة بشعة، والتخلص من الجثامين في محافظات القاهرة - الإسماعيلية- بورسعيد، وتبين أن سفاح التجمع ارتكب جرائمه منذ شهر نوفمبر الماضي، قتل أولى ضحاياه في نوفمبر عام 2023 داخل شقته بالتجمع الخامس، وألقى الجثمان في إحدى المناطق الصحراوية بالمنطقة.

ابن السفاح رأى الضحايا يدخلن مع والده الشقة ولكنه لم يشاهد الجرائم

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة العامة، وضباط مباحث بورسعيد، عن أن نجل سفاح التجمع كان معه أثناء ارتكابه جرائم قتل السيدات الثلاث، وأنه شاهد الضحايا أثناء دخولهن بصحبة والده الشقة - مسرح الجريمة- لكنه لم يشاهده أثناء إزهاق أرواحهن.

وأضافت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية واعترافات سفاح التجمع، أن عقب التخلص من فتاة التجمع، ارتكب جريمة قتل فتاة تدعى رحمة من منطقة الزاوية الحمراء، بمحافظة القاهرة، وألقى الجثمان في منطقة القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية، وأنه قتل الضحية الثانية في منتصف شهر أبريل الماضي، بعد أن استدرجها لشقته في منطقة التجمع عن طريق شريكته وتدعى حنان، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأنه عذبها وقتلها خنقا، وارتكب الفحشاء معها عقب أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وحمل الجثمان ونقله بسيارته إلى الإسماعيلية وتخلص منه.

سفاح التجمع نفذ جرائمه بنفس الأسلوب

وشرحت التحريات والتحقيقات أن سفاح التجمع نفذ جرائمه بنفس الأسلوب، وأنه تخلص من الضحية الثالثة وتدعى أميرة، منتصف شهر مايو الماضى، بنفس طريقة الضحية الأولى والثانية، ووثق تلك الجرائم عن طريق تصوير نفسه بالفيديو والتقاط صور للضحايا أثناء وجودهن معه فى مسرح الجريمة.

وأضافت التحريات والتحقيقات واعترافات سفاح التجمع أنه عقب ارتكاب قتل الضحية الأخيرة، تخلص من الجثمان في طريق محافظة بورسعيد.

وشرحت التحريات أن سفاح التجمع، اعترف بدوافع جرائمه وأنه يرتكب الفحشاء مع الضحايا عقب إزهاق أرواحهن، وشرح التفاصيل كاملة أثناء مناقشته أمام اللواء مازن صبرى، مدير أمن بورسعيد، وأيضاً أثناء التحقيق معه من قبل محقق النيابة، وأثناء تمثيل جرائمه، وسجلت النيابة اعترافات له بالصوت والصورة أثناء إجراء سفاح التجمع محاكاة لجرائمه.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قد أصدرت قرارا بتجديد حبس سفاح التجمع وشريكته، لمدة 15 يوما، وذلك عن اتهامات لسفاح يقتل 3 سيدات، وشريكته بتهمة الاتجار فى البشر.

وكانت مباحث بورسعيد، تحت إشراف اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، قد تمكنت من كشف سلسلة جرائم ارتكبها سفاح التجمع، عقب العثور على جثة لسيدة - آخر ضحايا السفاح - قبل 20 يوما، واعترف المتهم بتفاصيل جرائمه وطريقة ودوافع القتل.