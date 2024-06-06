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الخارجية الأمريكية: مقتل 14 طفلا فلسطينيا في قصف إسرائيلي أمر مروع

كتب:

منتصر سليمان
09:20 م | الخميس 06 يونيو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه يجب العمل على تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة: تواصلنا مع إسرائيل بشأن القصف الذي استهدف مدرسة لأونروا في غزة وطالبنا بإجراء تحقيق شفاف بشأن ذلك، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت «الخارجية الأمريكية»: «على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في قطاع غزة، ومقتل 14 طفلا في مدرسة بالنصيرات وسط قطاع غزة بقصف إسرائيلي أمر مروع».

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