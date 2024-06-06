الخارجية الأمريكية: مقتل 14 طفلا فلسطينيا في قصف إسرائيلي أمر مروع

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه يجب العمل على تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة: تواصلنا مع إسرائيل بشأن القصف الذي استهدف مدرسة لأونروا في غزة وطالبنا بإجراء تحقيق شفاف بشأن ذلك، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت «الخارجية الأمريكية»: «على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في قطاع غزة، ومقتل 14 طفلا في مدرسة بالنصيرات وسط قطاع غزة بقصف إسرائيلي أمر مروع».