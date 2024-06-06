«زايد لأصحاب الهمم»: نتعاون مع مصر في دعم وعلاج المصابين من أهل غزة

توجه عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالشكر إلى مصر قيادة وشعباً على التنسيق الرائع الإماراتي المصري المشترك والتواصل لدعم أهالي غزة، لافتاً إلى توصيل المساعدات العاجلة لهم بمختلف أماكن القطاع.

مصر والإمارات منذ اندلاع أزمة غزة يعملان على تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين

وتابع «الحميدان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ مصر والإمارات منذ اندلاع أزمة غزة يعملان على تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، قائلاً: «نهتم بتقديم كل أوجه الدعم ونكون نموذجا فريدا للعطاء ومؤسستنا تعمل منذ 20 عاماً كمظلة لدعم ذوي الهمم».

وأوضح: «نعمل على استضافة الجرحى والمصابين من أهل غزة الذين تم نقلهم من القطاع إلى الإمارات، بدعم كامل من مصر، ونهتم بحالات المصابين بالسرطان والجرحى وبالأخص الأطفال، والتنسيق واختيار الحالات للعلاج تتم على مستوى عال بين مصر والإمارات كما نتلقى كشوف بالأسماء والحالات وفقا لما يحدده المختصون في مصر».