أستاذ علاقات دولية: العالم أجمع يعول على دور مصر في مفاوضات إيقاف حرب غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ العالم أجمع يعول على الدور المصري الأهم والأبرز في المفاوضات بشأن إيقاف الحرب على غزة، واصفاً إياه بأنه: «دور ريادي ومحوري ورئيسي».

«فارس»: دون مصر لا يمكن الوصول أبداً إلى هدنة توقف حرب غزة

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّه بدون مصر لا يمكن الوصول أبداً إلى هدنة توقف الحرب على غزة، لأن الدولة المصرية هي «عمود الخيمة ورأس الحربة في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

متمسكون بالمسار التفاوضي رغم التعنت الإسرائيلي

وأكد أن مصر متمسكة بالمسار التفاوضي رغم التعنت الإسرائيلي الواضح والظاهر في هذه المفاوضات، ما يدفع للسير قدما في هذا المسار، لافتاً إلى الدور المصري في إنجاح المفاوضات التي أدت إلى الهدنة الأولى وكانت القاهرة اللاعب الرئيسي في دفعها للأمام وإنجاحها.