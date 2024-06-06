طارق الخولي لـ«الشاهد»: جماعة الإخوان فصيل ليس لديه عقيدة وطنية

روى النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، شهادته حول 30 يونيو، مؤكدا أن جماعة الإخوان فصيل ليس لديه عقيدة وطنية، ومصر لم تكن في اهتمامهم.

التفكير في الوطن فقط

وقال «الخولي»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الأيام دي مكناش بنفكر فيها على أمننا الشخصي لا على حياتنا، وحتى لما كنا بنقعد نتفكر إزاي مكناش خايفين على نفسنا ولا على أسرنا وأولادنا، كنا بنتذكر أن في هم أكبر وهو بلادنا، كان لدينا قلق أكبر أن المواطنين اللي نزلوا في 2011، كان عندهم قلق أنهم ممكن يكونوا جزء ممن وصلوا الإخوان إلي الحُكم».

الجماعة عقيدة الإخوان

وأضاف طارق الخولي: «فكان فيه تأنيب ضمير لديهم، أيضاً إعادة قراءة أن المسألة ليس لها علاقة بفصيل سياسي بيستولى على الحُكم، نحن نتحدث عن فصيل لا يمتلك عقيدة وطنية، ولا فكرة الوطن، لأن دي عقيدة لدى جماعة الإخوان لا يهمهم مصر في شيء، ولكن اللي يهمهم أنهم يبنوا دولة الإخوان، ودا الأساس اللي كانوا بيشتغلوا عليه وأساس من أسس التركيبة العقدية والنفسية اللي بنوا عليها حتى كوادرهم الشبابية».