محمد الباز لـ«بين السطور»: مصر بلد متعمقة في الإبداع.. ومشروع عمر خيرت مميز

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مصر دولة 35 ألف سنة حضارة وليست 7 آلاف سنة حضارة، وهو ما جاء في إحدى البرديات، موضحًا أننا نتحدث الآن عن مرور 90 سنة على الإذاعة و40 عاما على مشروع عمر خيرت الموسيقي وهو عمر دول أخرى.

وأوضح «الباز»، خلال لقائه ببرنامج «بين السطور»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن مشروع عمر خيرت مميز وهناك دول تنفق مليارات على مثل هذه المشروعات، ولن يظهر بهذا الشكل، موضحا أن شخصية الموسيقار الكبير عمر خيرت تمتلك شغفا كبيرا.

عمر خيرت حلقة في سلسلة طويلة

وتابع: «مصر بلد متعمقة في الإبداع وعمر خيرت حلقة في سلسلة طويلة من هذه المشروعات «الفرد المؤسسة» وهو لا يحدث إلا في مصر، وعند مراجعة المشروعات ترى كفاح وإبداع متواصل وهي سمة من سمات القوى البشرية المصرية».