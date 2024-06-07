4 أسباب وراء الإصابة بحساسية العين.. اتبع هذه النصائح لتجنبها في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد احتمالية الإصابة بحساسية العين، التي تُعرف أيضًا باسم التهاب الملتحمة التحسسي، وتشمل أعراضها الحكة والإحمرار والدموع والانتفاخ، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على راحة الشخص ونشاطاته اليومية.

أهم مسببات حساسية العينين

لذا، وتزامنًا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي يشهده الطقس حاليًا، يمكن الإشارة إلى أهم مسببات حساسية العينين، وكيفية تجنبها، لا سيما في ظل الطقس الحار وانتشار الغبار والأتربة في الجو، بحسب ما أوضحه الدكتور يوسف أبو زيد، استشاري طب العيون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وذكره موقع «مايو كلينك» الطبي، وهي:

حبوب اللقاح: تعد حبوب اللقاح من أكثر مسببات حساسية العينين شيوعًا، لا سيما في فصل الربيع والصيف. الغبار: يمكن أن تهيج العيون وتسبب الحساسية، عند التعرض للعواصف الترابية. الكلور: يتواجد الكلور في حمامات السباحة، ويمكن أن يؤدي التعرض له لفترات طويلة إلى تهيج العينين. أشعة الشمس: التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة الضوئي، مع أعراض مثل الحرقان والحكة وإحمرار العينين.

نصائح لتجنب حساسية العين

كما قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعض النصائح للوقاية من حساسية العينين، لا سيما في ظل الطقس الحار وانتشار الغبار والأتربة في الهواء، منها: