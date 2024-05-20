لمرضى حساسية البطيخ.. أطعمة بديلة يمكن تناولها في درجات الحرارة المرتفعة

البطيخ فاكهة صيفية من المعتاد تناولها في درجات الحرارة المرتفعة والطقس الحار لأنه يعمل على ترطيب الجسم، ولكن رغم ذلك فإن هناك بعض الفئات التي تكون ممنوعة من تناوله منها مرضى الحساسية والأشخاص الذين يعانون من النزلة المعوية، ما يجعلهم يبحثون عن أطعمة أخرى تساعد على ترطيب الجسم خلال درجات الحرارة المرتفعة والتي نوضحها في السطور التالية.

أطعمة بديلة للبطيخ

هناك بدائل كثيرة للبطيخ متوفرة للمصابين لحساسية البطيخ ومنها الخيار، لأنه غني بالماء بنسبة 96%، فهو يتربع على قائمة الأطعمة المرطبة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ومصدر جيد للألياف وللبوتاسيوم لذلك يجب على الأشخاص مرضى حساسية البطيخ تناوله، وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ومن ضمن الأطعمة البديلة للبطيخ الخس، لأنه غني بالمياه بنسبة 95% ومنخفض السعرات الحرارية، كما أنه مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وأيضا يجب تناول الفراولة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء، وتوفر الفراولة الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي وحمض الفوليك والمنجنيز.

تناول البرتقال الصيفي

البرتقال الصيفي من ضمن الأطعمة التي يجب تناولها في درجات الحرارة المرتفعة، لأنه يحتوي على الماء بنسبة 87% إضافة لفيتامين سي، وفيتامين أ، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم، كما يساعد في التحكم في الشهية، وتعزيز المناعة.

ونصح «بدران» بتناول الماء لأنها تعد أفضل السوائل التي تساعد على ترطيب الجسم، محذرا من تناول الماء المثلج لأنه يقلل المناعة ويبرد الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي والأنف وأيضا يعسر الهضم ويعطل إفراز العصارات الهاضمة، ما يؤدي إلى تقلص المعدة والأمعاء.