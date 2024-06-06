نتنياهو: إسرائيل تخوض معركة صعبة على عدة جبهات.. وأثق بجنودنا وقادتنا في ضمان الأمن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تخوض معركة صعبة على عدة جبهات، مشيرًا إلى ثقته بجنوده وقادة الجيش وقواته، في ضمان الأمن بالبلاد، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تقاتل على جميع الجبهات في الجنوب والشمال والضفة الغربية، لافتًا إلى أن إسرائيل تواجه ضغوطا دولية صعبة، لكنها ستغير الواقع الحالي مهما حدث.