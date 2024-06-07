«الشعب الديمقراطي»: لا يمكن لمصر التخلي عن واجبها في دعم القضية الفلسطينية

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن دور مصر ثابت منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر، ولا يمكن أن تتنصل عن التزاماتها لنصرة القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قال عنها أنها «قضية القضايا»، ومصر تقوم بجهود حثيثة ودور الشريك الأساسي في حل القضية، وطموحات مصر لا تقتصر على وقف إطلاق النار وإنما إقامة دولة فلسطينية.

نأمل العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر

وأضاف خالد فؤاد، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن بعض الآمال قلت ووصلت إلى العودة لما قبل السابع من أكتوبر نتيجة المجازر والدمار والمجاعات والأوبئة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية قد قاربت على تحقيق نجاح بعد موافقة حماس على المشروع المصري.

الاحتلال يقبل بهدنة مؤقتة وحماس تريد عبارات واضحة

وواصل: « هناك رطوش من حكومة الاحتلال، بأنها تقبل الهدنة المؤقتة لمدة 42 يوما وتعطي مرونة نفسها أن تعود للحرب مرة أخرى، لكن حماس أرادت أن تكون العبارات مُحددة وغير قابلة للالتفاف، وهو أن يكون انسحاب قوات الاحتلال كاملا وتحريرا للأسرى الذين تتحفظ عليهم إسرائيل حتى وهم أموات حتى المرضى بالسرطان والأطفال والنساء».