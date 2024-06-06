أخبار غزة: موعد بدء عيد الأضحى.. والاحتلال الإسرائيلي يحرم أهالي القطاع من الحج

أعلن الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية أن يوم غد الجمعة، هو غرة شهر ذي الحجة وأن يوم 15 يونيو الجاري هو وقفة يوم عرفة، ويوم 16 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

حجاج فلسطين يتجهون لمكة المكرمة

وغادرت الدفعة الأولى من حجاج الدولة الفلسطينية، اليوم الخميس، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وعددهم 1800 حاج ونقلوا بواسطة 59 حافلة، على أن ينطلق الفوج الثاني المكون من 2200 حاج يوم غدٍ الجمعة عبر 72 حافلة.

ولأول مرة، لن يشارك حجاج قطاع غزة في زيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج هذا العام بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال وبسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة تسببت حتى الآن في استشهاد 36654 شهيدا و82309 جرحى أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الآن لوجود شهداء تحت الأنقاض لم يتم استخراج جثامينهم حتى الآن.