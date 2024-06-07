خالد جلال ينعى المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج المسرحي، ومدير دار عرض مسرح الطليعة محمد لبيب، الذى رحل عن عالمنا الخميس.

وقال المخرج خالد جلال، خلال بيان صحفي، إن الراحل ترك أثرا طيبا مع كل زملائه في العمل، وكان مثالا رائعا للإخلاص والتفاني في العمل، رحم الله الفقيد وتغمده بمغفرته، ورزقه الفردوس الأعلى وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وفاة محمد لبيب

وأعلن حسن أمين، ‏مُخرج ومُصمم إضاءة مسرحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة المخرج محمد لبيب قائلا، «صاحبي وأخويا وعشرة العمر الغالي محمد لبيب في ذمة الله ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر قلوبنا وقلوب كل حبايبك هتوحشني يا صاحبي أنا مش قادر أستوعب».