إسرائيل في خطر بعد إدراجها على «قائمة العار».. ما معني ذلك؟

في تطور خطير تجاه مُمارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، نشرت القناة 13 العبرية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أبلغ مسؤولًا كبيرًا في جيش الاحتلال، أن إسرائيل تم إدراجها على القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.

وأكد «جوتيريش» للمسؤول الإسرائيلي، أنه سيوقع نهائيًا على إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء، التي تعرف أيضًا بـ«قائمة العار»، كما أكدت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل علمت بالقرار، وتجري حاليًا الاستعدادات لنشره بشكل رسمي.

قلق في إسرائيل

وتعيش إسرائيل حالة من القلق بعد قرار الأمم المتحدة، الذي ينص على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأطفال، وهو ما سيؤدي إلى فرض عقوبات من دول العالم ضد إسرائيل، بما في ذلك عواقب مباشرة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وخلال السنوات الماضية، كانت هناك تهديدات من الأمم المتحدة لوضع إسرائيل على القائمة السوداء، ولكن تم تجنب هذه الخطوة كل عام، وأدت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى استعجال الأمم المتحدة لقرارها.

يائير لابيد يعلق

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن وضع دولة إسرائيل على القائمة السوداء هو تحرك سياسي خطير، كما هاجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إنها فقدت كل القدرة على وقف التدهور السياسي في البلاد، واصفًا إياها بـ«الفاسدة»، مٌشيرًا إلى أنها لن تتمكن من إعادة بناء إسرائيل مرة أخرى.