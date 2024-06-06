نقيب المحامين الفلسطينيين: انضمام إسبانيا لدعوى جنوب إفريقيا تصعيد جديد ضد إسرائيل

قال فادي عباس، نقيب المحاميين الفلسطينيين، إنَّ انضمام إسبانيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تصعيد جديد ضد دولة الاحتلال ويفتح الباب أمام الدول الأخرى للانضمام للدعوى.

«عباس»: تضامن دولي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على قناة «dmc»، أنَّه لا يزال هناك ضمير لدى العالم ينادي بأهمية حماية حقوق الإنسان وبالتالي كلما طال أمد هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كلما ظهرت دول تؤيد حقوق الفلسطينيين بأشكال مختلفة من الدعم.

متوقع زيادة الدعم الدولي للحق الفلسطيني

وأكد أنَّ انضمام إسبانيا إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل هو امتداد لحالة الدعم العالمي لـ الفلسطينيين، ومن المتوقع انضمام مزيد من الدول إلى الدعوة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، منددا بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وصمت القوى العظمى أمام هذه الانتهاكات خاصة موقف الولايات المتحدة الذي يعد تخاذلها بمثابة الرسوب في امتحان أخلاقي.