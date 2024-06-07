«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «الجميع في غزة يتألم».. نزيف الخسائر لم تتوقف

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تليفزيونيًا، بعنوان «الجميع في غزة يتألم.. إسرائيل تواصل غاراتها على مخيمات الإيواء بالقطاع».

قال التقرير، إن الجميع في غزة يتألم حتى الأرض ذاتها، كل بقعة في تلك المدينة كان لها نصيب من الفقد والدمار، فنزيف الدماء والخسائر لم يتوقف منذ الساعة الأولى التي أمطرت فيها إسرائيل سماء القطاع المكلوم بقذائفها، فالنازحون الأطفال والكبار خارج حسابات تل أبيب التي امتدت لاختراق كافة القوانين والحدود.

إسرائيل تضع لمساتها الشيطانية في كل شبر من غزة

وأضاف، أن تل أبيب لم تترك شبرًا في غزة حتى وضعت لمساتها الشيطانية عليه، لا سيما مخيم النصيرات، ذلك المأوى الذي احتمى به مئات الآلاف من سكان القطاع الفارين من الحرب، وبعد أن كان يشع بالحياة ضامًا لمدرسة وملعب ومنازل وعائلات كاملة، بات مجرد بقايا لكل ذلك بلا حياة ولا أمان ولا مبان أو مرافق.

وواصل: « امرأة فلسطينية أخذت منها الحرب الكثير، وتركت داخلها ذكريات الآلام والفقد، كالكثير من رجال ونساء غزة، فقد شهدت على انتهاكات الاحتلال وقصفه المتكرر لإحدى مدارس المخيم التابع لوكالة الأونروا الأممية، وكأن إسرائيل تريد إبلاغ العالم رسالة مفادها «لا حياة في غزة»».