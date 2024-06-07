«القاهرة الإخبارية»: مدفعية الاحتلال تقصف المستوصف الحكومي بمٌخيم المغازي بغزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال تقصف خلف المستوصف الحكومي، شمال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوسائل، إلى استشهاد 4 أشخاص وسقوط 6 مصابين بقصف الاحتلال منزلا، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأضافت، حدوث حريق في محيط دوار أبو الروس بمخيم البريج وسط القطاع، نتيجة القصف المدفعي المتواصل على المخيم منذ ساعات.