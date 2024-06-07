«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يجني ثمار ألاعيبه.. تظاهرات يومية في إسرائيل ضد حكومة الاحتلال

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان: «نتنياهو يجني ثمار ألاعيبه.. تظاهرات يومية في إسرائيل ضد حكومة الاحتلال»

وجاء في التقرير: «تسببت ألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم قبوله لأي مقترحات تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإجراء صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين في انفجار الأوضاع داخل الشارع الإسرائيلي، ومطالبة العديد من الأوساط السياسية والشعبية الإسرائيلية من نتنياهو بالرحيل عن الحكومة بسبب سعيه لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر لمصلحة إسرائيل».

وتابع: الانقسام الحاد في الداخل الإسرائيلي كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، التي أجرت استطلاعا للرأي أوضحت فيه أن أكثر من 60% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يقف عقبة أمام إجراء صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، كما أنه لا يريد وقف الحرب في غزة خوفا من المسائلة.

واختتم: وتسبب عدم قبول نتنياهو لأي مقترحات تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي كان آخرها المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات يومية تدعو الحكومة للموافقة على وقف العدوان على غزة والإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.