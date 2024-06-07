«النقل»: التعاون مع روسيا في توطين صناعة عربات بضائع القطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل، عن مباحثات مع وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة إذ جرت مناقشة التعاون في مجال توطين صناعة النقل في مصر خاصة توطين عربات السكك الحديدية وعربات بضائع القطار السريع وصناعة مكوناتها والتصدير لدول إفريقيا والشرق الأوسط وكذا التعاون مجال تخزين الحبوب في المواني البحرية المصرية وإقامة صناعات قيمة مضافة وإعادة التصدير.

عقد لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب

أشارت وزارة النقل، في بيان، إلى أنه سبق ووقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عقدا لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب مع شركة «ترانس ماش هولدنج» الروسية، ثم إبرام اتفاق بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة «جانز مافاج» المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عرية سكة حديد جديدة، إضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفية جديدة، ووصل من الصفقة حتى الآن 914 عربة، إذ تعتبر الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر.

جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع «بريكس» في سان بطرسبرج بروسيا.