محافظ الإسكندرية يعقد الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والذي كلف المحافظ بتشكيلها لمتابعة مشروعات حماية محافظة الإسكندرية من التغيرات المناخية في إطار مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر»، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وثمّن محافظ الإسكندرية جميع الجهود والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التغيرات المناخية التي تعاني منها جميع الدول.

الدولة المصرية تهتم بملف المناخ في الإسكندرية

وأشار في بيان، إلى أن محافظة الإسكندرية من أولى المحافظات التي أعطت اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن الإسكندرية تعد من بين المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية، وهو الأمر الذي جعل العالم يهتم بمدينة الإسكندرية والتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

حضر الاجتماع، اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، ودكتور محمد أحمد على المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، والدكتور إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والشئون الخارجية والإعلام.