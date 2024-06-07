مراسل «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تواصل قصف قطاع غزة

أكد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، استهداف سيارة مدنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى حدوث إصابتين حتى هذه اللحظة، ووصلتا إلى المشافي وسط القطاع، كما أن عدد الشهداء في ارتفاع مستمر، حيث قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في المحافظة الوسطى، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين في منطقة شرق دير البلح، ما أدى ارتقاء شهيدين وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة، ونقلوا إلى إثر هذه الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وأشار أنه في حي الصابرة الواقع في جنوب مدينة غزة، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزل ما أدى لاتقاء شهيدين و4 مصابين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة لتلقي العلاج، كما لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية عن استهداف العديد من المناطق الواسعة بالمحافظة الوسطى ولا سيما مدينة دير البلح ومخيمات المغازي والبريج والنصيرات.