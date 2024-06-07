أماكن المشروع الصيفي القرآني بأزهر بالدقهلية
كتب:
آية حسنين
11:56 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
حفظ القرآن الكريم
أعلن الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة الدقهلية، عن تحديد مقرات المشروع الصيفي القرآني للعام الدراسي 2023/2024م بمعاهد ومكاتب منطقة الدقهلية الأزهرية، على مستوى المحافظة.
أماكن المشروع الصيفي القرآني بالدقهلية
ويستعرض التقرير التالي أماكن المشروع الصيفي القرآني لهذا العام بمحافظة الدقهلية كالآتي:
- المنصورة:
مكتب دار البديع
معهد برق العز الابتدائي
- مركز السنبلاوين:
مكتب دار قباء
معهد سالم السحراوي الابتدائي
- مركز ميت غمر:
مكتب دار الفرقان
معهد البوها الابتدائي
- مركز بلقاس:
مكتب دار الفرقان
معهد الشوامي الابتدائي
- مركز تمي الأمديد:
مكتب دار الاوائل
معهد بدران بالصفا الابتدائية
- مركز نبروة:
مكتب وفيق محمد بدير زهقنا
معهد عماد الدين الابتدائي
- مركز دكرنس: مكتب مصطفي مبارك.
معهد دكرنس الابتدائي
- مركز منية النصر:مكتب دار الايمان معهد البجلات الابتدائي
- مركز المنزلة: دار النور ومعهد البصراط الابتدائي
- مركز الجمالية:مكتب دار البيان
معهد الشيلي الابتدائي
- مركز المطرية: مكتب دار ابراهيم
معهد عثمان الابتدائي
- مركز اجا: مكتب الشيخ وليد
معهد منشأة الإخوة الابتدائي
- مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية: مكتب محمد حسن
معهد بني عبيد الابتدائي
- مركز ميت سلسيل: مكتب دار السلام
معهد فتيات الاتحاد الابتدائي
- مركز طلخا: مكتب دار الفرقان ومعهد كفر دميرة الجديد الابتدائي
- مركز شربين: مكتب دار رياض الجنة
معهد دنجواي الابتدائية