أماكن المشروع الصيفي القرآني بأزهر بالدقهلية

أعلن الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة الدقهلية، عن تحديد مقرات المشروع الصيفي القرآني للعام الدراسي 2023/2024م بمعاهد ومكاتب منطقة الدقهلية الأزهرية، على مستوى المحافظة.

أماكن المشروع الصيفي القرآني بالدقهلية

ويستعرض التقرير التالي أماكن المشروع الصيفي القرآني لهذا العام بمحافظة الدقهلية كالآتي:

- المنصورة:

مكتب دار البديع

معهد برق العز الابتدائي

- مركز السنبلاوين:

مكتب دار قباء

معهد سالم السحراوي الابتدائي

- مركز ميت غمر:

مكتب دار الفرقان

معهد البوها الابتدائي

- مركز بلقاس:

مكتب دار الفرقان

معهد الشوامي الابتدائي

- مركز تمي الأمديد:

مكتب دار الاوائل

معهد بدران بالصفا الابتدائية

- مركز نبروة:

مكتب وفيق محمد بدير زهقنا

معهد عماد الدين الابتدائي

- مركز دكرنس: مكتب مصطفي مبارك.

معهد دكرنس الابتدائي

- مركز منية النصر:مكتب دار الايمان معهد البجلات الابتدائي

- مركز المنزلة: دار النور ومعهد البصراط الابتدائي

- مركز الجمالية:مكتب دار البيان

معهد الشيلي الابتدائي

- مركز المطرية: مكتب دار ابراهيم

معهد عثمان الابتدائي

- مركز اجا: مكتب الشيخ وليد

معهد منشأة الإخوة الابتدائي

- مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية: مكتب محمد حسن

معهد بني عبيد الابتدائي

- مركز ميت سلسيل: مكتب دار السلام

معهد فتيات الاتحاد الابتدائي

- مركز طلخا: مكتب دار الفرقان ومعهد كفر دميرة الجديد الابتدائي

- مركز شربين: مكتب دار رياض الجنة

معهد دنجواي الابتدائية