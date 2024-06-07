ضبط طالب بالمنوفية بتهمة إدارة «جروب» على واتساب لتسريب الامتحانات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى المجموعات على تطبيق «واتساب»، يدعي القائمين عليها، بقدرتهم على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنه طالب، مقيم بمحافظة المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد على نشاطه الإجرامي، وأقر بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.