طارق الخولي: الإخوان اشتروا فيلا بعد فوز «مرسي» بالرئاسة أمام وزارة الداخلية

روى النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، شهادته حول 30 يونيو، وسر مٌقابلته مع أسامة ياسين القيادي بجماعة الإخوان، وكان وزيراً للشباب والرياضة في ذلك الوقت.

الإخوان اشتروا فيلا أمام مقر وزارة الداخلية

وقال «الخولي»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يٌقدمه الدكتور محمد الباز عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «بعد وصول محمد مرسي إلى الحُكم، الإخوان كيداً في وزارة الداخلية، أخذوا فيلا عملوها مقرا رئيسيا لحزب الحرية والعدالة، في القاهرة أمام وزارة الداخلية، وهذا كان كيداً»، مُوضحاً: «اللي عرفته أنهم كانوا بيشاورا من مقرهم، على الأماكن التي كان يتم القبض عليهم أو التحقيق معهم، فيها ما قبل وصولهم للحكم».

تهديدات إخوانية بالقضاء على الحركة الشبابية

وأضاف: «في ذلك الوقت كانت هناك مطالبات لأسامة ياسين، للاجتماع مع القوى الشبابية الاحتجاجية لبحث نقاط الاختلاف، وفي ذلك التوقيت كنت على رأس حركة احتجاجية، شهيرة، وكان واضحا جداً في الاجتماعات المُنفردة والجماعية، وكانت بها إشارات واضحة، أما أن نكون جزءًا من المشهد العام في تنفيذ ما تطلبه جماعة الإخوان، حتى لو كانت معارضة، ولكن يكون بالاتفاق أو القضاء على الحركة الشبابية».

وواصل: «وكان يتم عمليات إغراء منها، وحصلوا على وعود لبعض الشباب بدخلوهم البرلمان، ووعود بالدخول إلى المجالس القومية، والتشكيلات المختلفة الخاصة بمؤسسات الدولة».